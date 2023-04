Πιερία

Δυστύχημα στον Πλαταμώνα: ελεύθερος ο οδηγός του ΚΤΕΛ

Ελεύθερος αφέθηκε ο οδηγός του ΚΤΕΛ που ενεπλάκη στο δυστύχημα στον Πλαταμώνα. Η ανακοίνωση των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης.

Ελεύθερος αφέθηκε από τον εισαγγελέα ο οδηγός του ΚΤΕΛ που ενεπλάκη στο τροχαίο δυστύχημα στον Πλαταμώνα όταν το λεωφορείο συγκρούστηκε με δύο αυτοκίνητα που ήταν σταματημένα στη ΛΕΑ.

Από την σύγκρουση σκοτώθηκε ένας 19χρονος και τραυματίστηκαν άλλα έξι άτομα εκ των οποίων και μία ανήλικη.

Η ανακοίνωση των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης αναφέρει: «Ο έμπειρος οδηγός του λεωφορείου μας, το οποίο ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα, αφέθηκε ελεύθερος από τον εισαγγελέα, καθώς δεν προέκυψε καμία παράβαση, από το αλκοτέστ (διαπιστώθηκε ποσότητα αλκοόλ ΜΗΔΈΝ) και όλα τα υπόλοιπα δεδομένα που εξετάστηκαν (κατάσταση λεωφορείου, ταχογραφος, κλπ). Σε κάθε περίπτωση, η δικαιοσύνη θα αποδοθεί. Αυτό που προέχει, για την εταιρεία μας, είναι η ανάρρωση των συνανθρώπων μας. Εκφράζουμε για μια ακόμη φορά τη βαθύτατη θλίψη μας για το θάνατο ενός νέου παιδιού, από τους επιβαίνοντες στα δύο Ι.Χ. και την ευχή μας, να μη θρηνήσουμε ποτέ ξανά, θύμα της ασφάλτου».

