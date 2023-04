Ροδόπη

Κομοτηνή: Άρπαξαν χρηματοκιβώτιο από σπίτι

Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες της κλοπής. Τι βρέθηκε κατά την διάρκεια έρευνας στο σπίτι τους.



Δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή σχηματίσθηκε σε βάρος δύο Ελλήνων, οι οποίοι το πρωί της Τρίτης 14 Φεβρουαρίου 2023 διέρρηξαν οικία στην Κομοτηνή και αφαίρεσαν από το εσωτερικό της τιμαλφή και ένα… χρηματοκιβώτιο, το οποίο περιείχε χρηματικό ποσό και χρυσαφικά-κοσμήματα.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, ωστόσο οι δύο άνδρες δεν συνελήφθησαν καθώς είχε παρέλθει το αυτόφωρο.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Κομοτηνής στην οικία των δραστών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων διαρρηκτικά εργαλεία, μία κουκούλα full face, ένας φακός, δύο φορητοί ασύρματοι, μια αυτοσχέδια κατασκευή καταγραφής βιντεοληπτικού υλικού, καθώς και ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής-προϊόν κλοπής.

