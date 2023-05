Κιλκίς

Ζωοκτονία στο Κιλκίς: Ποινή φυλάκισης και πρόστιμο σε 27χρονο

Καταδίκη 27χρονου που μαχαίρωσε μέχρι θανάτου αδέσποτο σκύλο στα Κουφάλια. Τι ισχυρίστηκε στην απολογία του.

Ποινή φυλάκισης 5 ετών και 4 μηνών αλλά και χρηματική ποινή 25.000 ευρώ επέβαλε το μικτό ορκωτό δικαστήριο Κιλκίς σε 27χρονο που κρίθηκε ένοχος για το βίαιο θάνατο που προκάλεσε τον Αύγουστο του 2021 σε αδέσποτο σκυλί, στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, όταν το μαχαίρωσε με αλλεπάλληλα χτυπήματα, ενώ το άτυχο ζώο δέχθηκε - επιπλέον - επίθεση από το πιτ-μπουλ του κατηγορούμενου.

Ο κατηγορούμενος κρίθηκε με οριακή πλειοψηφία ένοχος - μεταξύ άλλων - για θανάτωση ζώου συντροφιάς, ενώ το δικαστήριο αποφάσισε να τον αφήσει ελεύθερο ενόψει του εφετείου υπό τον όρο να μην να μην έχει στην κατοχή του ζώο συντροφιάς.

Το άγριο περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα και καταγγέλθηκε από μέλη φιλοζωικής οργάνωσης που παραστάθηκαν στη δίκη προς υποστήριξη της κατηγορίας. Σε βάρος του νεαρού είχε ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, με συνέπεια η υπόθεση να φτάσει στο ακροατήριο του κακουργιοδικείου.

Στην απολογία του ο 27χρονος αρνήθηκε την κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι βρισκόταν σε άμυνα κι ότι ο σκύλος του δέχθηκε επίθεση από το άτυχο ζώο όταν το έβγαλε βόλτα.

