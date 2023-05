Χανιά

Κρήτη: Καταγγελία για ξυλοδαρμό καθαρίστριας σχολείου από γονείς μαθητή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η γυναίκα χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσκομείο. Ανακοινώσεις εξέδωσαν το Σωματείο Καθαριστριών αλλά και το Εργατικό Κέντρο Χανίων.

Σε μία σοβαρή καταγγελία προχώρησε το Εργατικό Κέντρο Χανίων, κάνοντας λόγο για επίθεση που δέχθηκε καθαρίστρια στο ΕΠΑΛ Ελευθερίου Βενιζέλου από γονείς μαθητή, με αποτέλεσμα μάλιστα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπως αναφέρει το Creta24.gr.

Η ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου Χανίων, αναφέρει χαρακτηριστικά:

Το Eργατ/κό Κέντρο Ν. Χανίων εκφράζει τον αποτροπιασμό του και καταδικάζει απερίφραστα την απρόκλητη επίθεση που δέχτηκε από γονείς μαθητή, καθαρίστρια του ΕΠΑΛ Ελευθερίου Βενιζέλου, μέλος του πρωτοβάθμιου Σωματείου, η οποία και διακομίστηκε στο Γεν. Νοσοκομείο Χανίων.

Τέτοια περιστατικά βίας δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να συμβαίνουν μέσα στα σχολεία και μάλιστα όταν αυτά αφορούν εκπαιδευτικό προσωπικό και ιδιαίτερα βοηθητικό προσωπικό όπως είναι η συνάδελφος καθαρίστρια η οποία εργάζεται για ένα μεροκάματο, με σύμβαση ορισμένου χρόνου και για 9 μόνο μήνες και μάλιστα μπροστά σε άλλους μαθητές.

Δυστυχώς τα περιστατικά βίας στα σχολεία όλου του κόσμου, όπως πρόσφατα αυτό στην Σερβία, με θύματα νεκρούς μαθητές πρέπει να μας αφυπνίσουν.

Καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και την κυβέρνηση να πάρουν τα κατάλληλα μέτρα όπως οι προσλήψεις μόνιμου επιστημονικού προσωπικού (κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων) και βοηθητικού προσωπικού, τα οποία θα αποτρέψουν την εκδήλωση παρόμοιων συμπεριφορών στο μέλλον.

Το οφείλουμε στα παιδιά μας.

Το οφείλουμε στο μέλλον της χώρας μας.

Ανακοίνωση εξέδωσε και το Σωματείο Καθαριστριών Σχολικών και Ιδιωτικών Κτιρίων Ν. Χανίων:

Το Σωματείο Καθαριστριών Σχολικών και Ιδιωτικών Κτιρίων Ν. Χανίων καταδικάζει την απρόκλητη επίθεση που δέχτηκε από γονείς μαθητή, συνάδελφος καθαρίστρια του ΕΠΑΛ Ελευθερίου Βενιζέλου, μέλος του Σωματείου μας, η οποία και διακομίστηκε τραυματισμένη, στο Γεν. Νοσοκομείο Χανίων.

Η συνάδελφος εργάζεται με σύμβαση ορισμένου χρόνου για 9 μήνες τον χρόνο.

Καταδικάζουμε τέτοιου είδους συμπεριφορές (χειροδικία) πόσο μάλλον όταν αυτές συμβαίνουν από γονείς μαθητών σε συναδέλφισσες καθαρίστριες που παλεύουν για ένα μεροκάματο προσπαθώντας να κρατήσουν καθαρές τις σχολικές μονάδες που φοιτούν τα ίδια τους τα παιδιά…..

καταδικάζει την απρόκλητη επίθεση που δέχτηκε από γονείς μαθητή, συνάδελφος καθαρίστρια του ΕΠΑΛ Ελευθερίου Βενιζέλου, μέλος του Σωματείου μας, η οποία και διακομίστηκε τραυματισμένη, στο Γεν. Νοσοκομείο Χανίων.

Η συνάδελφος εργάζεται με σύμβαση ορισμένου χρόνου για 9 μήνες τον χρόνο.

Καταδικάζουμε τέτοιου είδους συμπεριφορές (χειροδικία) πόσο μάλλον όταν αυτές συμβαίνουν από γονείς μαθητών σε συναδέλφισσες καθαρίστριες που παλεύουν για ένα μεροκάματο προσπαθώντας να κρατήσουν καθαρές τις σχολικές μονάδες που φοιτούν τα ίδια τους τα παιδιά…

Πηγή: Creta24.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“Ζήσε Αλλιώς”: Τα θέματα της Παρασκευής (βίντεο)

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Ο Κάρολος και οι προβλέψεις της Παρασκευής (βίντεο)

Απάτη “μαμούθ” στον Τύρναβο: Πώς άρπαξαν από ηλικιωμένο 335000 ευρώ