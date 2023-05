Κέρκυρα

Κέρκυρα: “άνοιξε” ο δρόμος και “κατάπιε” φορτηγό (εικόνες)

Το οδόστρωμα υποχώρησε και το φορτηγό "βουλιαξε" στην Κέρκυρα.

Ένα μεγάλο τμήμα του οδικού δικτύου στην περιοχή Πέραμα στην Κέρκυρα, υποχώρησε το απόγευμα της Δευτέρας (8/5) με αποτέλεσμα να «καταπιεί» σχεδόν το φορτηγό που ήταν σταθμευμένο στο σημείο.

Σύμφωνα με το corfutvnews.gr, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αντιπεριφερειάρχη Μ. Ορφανουδάκη η καθίζηση προήλθε από διαρροή που υπήρχε καιρό σε αγωγό νερού της ΔΕΥΑΚ.

Μάλιστα ζητήθηκε η αποκατάσταση άμεσα του δρόμου και να ελεγχτούν και άλλα σημεία τα οποία ενδεχομένως να έχουν το ίδιο πρόβλημα.

Πηγή εικόνων: kerkyrasimera.gr

