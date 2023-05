Δωδεκανήσα

Ρόδος - Γυναικολόγος: Γιατί αναβλήθηκε η δίκη για τους βιασμούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ούτε αυτήν τη φορά ξεκίνησε η πολύκροτη δίκη του γυναικολόγου από τη Ρόδο.

Αναβλήθηκε χθες από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Κω η εκδίκαση της πολύκροτης υπόθεσης με κατηγορούμενο έναν 65χρονο γυναικολόγο – μαιευτήρα που καταμηνύθηκε από 21 γυναίκες για σεξουαλικά εγκλήματα.

Ο 65χρονος ιατρός κατηγορείται, για βιασμό κατά συρροή, κατάχρηση σε γενετήσια πράξη προσώπου ανίκανου για αντίσταση κατά συρροή και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Του έχουν επιβληθεί οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της καταβολής εγγυοδοσίας ύψους 10.000 ευρώ και της απαγόρευσης ασκήσεως του επαγγέλματος του γυναικολόγου.

Χθες ο κατηγορούμενος προσκόμισε στο δικαστήριο δια των συνηγόρων του ιατρική βεβαίωση από την οποία προκύπτει η εισαγωγή του σε κλινική λόγω προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει.

Στη δίκη κλήθηκαν για να καταθέσουν 42 μάρτυρες και οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας έχουν τονίσει ότι είναι ανέφικτη η διεξαγωγή της στην Κω λόγω του χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωσή της αλλά και των εξόδων των μαρτύρων.

Ο ιατρός παραπέμφθηκε ειδικότερα σε δίκη ως υπαίτιος του ό,τι επιχείρησε γενετήσιες πράξεις σε βάρος 9 γυναικών, χωρίς τη συναίνεσή τους.

Επιπλέον κατηγορείται ως υπαίτιος του ό,τι εντός της Γυναικολογικής – Μαιευτικής Κλινικής ενήργησε γενετήσιες πράξεις σε βάρος περισσότερων προσώπων, με κατάχρηση προς αντίσταση και συγκεκριμένα εις βάρος 12 γυναικών, αλλά και ότι προσέβαλε με γενετήσιες πράξεις και προτάσεις τη γενετήσια αξιοπρέπεια ακόμη μίας.

Πηγή: dimokratiki.gr





Ειδήσεις σήμερα:

Μοναστηράκι: Μαχαίρωσαν 16χρονο στην πλατεία

Σαντορίνη: Θανατηφόρο τροχαίο με “γουρούνα”

Εκλογές 2023: Οι ημέρες εκλογικής άδειας για την 21η Μαΐου