Καλάβρυτα: νεκρός βρέθηκε νεαρός μέσα σε λίμνη αίματος

Συγκλονισμένοι οι γονείς και τα αδέλφια του, που βρήκαν νεκρό τον νεαρό άνδρα.

Τραγωδία στην Κούτελη των Καλαβρύτων με έναν 26χρονο ννα βρίσκεται νεκρός απο τους συγγενείς του, μέσα σε λίμνη αίματος.

Τον 26χρονο, σύμφωνα με το kalavrytanews.com εντόπισαν οι συγγενείς του, μέσα σε έναν στάβλο.

Από την πρωτη στιγμή στο σημείο βρέθηκε η Αστυνομία που ερευνά την υπόθεση.

Τραγικές φιγούρες οι γονείς και τα αδέρφια του που δεν μπορούν να πιστέψουν το κακό που τους βρήκε.

Ο 26χρονος ζούσε στην Κούτελη και εργαζόταν στα Καλάβρυτα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αστυνομικών, ο νεαρός άνδρας αυτοπυροβολήθηκε με κυνηγετική καραμπίνα, ωστόσο ερευνώνται όλα τα ενδεχόμενα.

