Αλεξανδρούπολη: Ελληνική σημαία - γίγας υψώθηκε για την Επέτειο της Απελευθέρωσης (εικόνες)

Η μεγαλύτερη ελληνική σημαία μέχρι σήμερα, επιφάνειας 618 τετραγωνικών μέτρων, υψώθηκε στην Αλεξανδρούπολη, με αφορμή την 103η επέτειο της Απελευθέρωσης της πόλης.

Η μεγαλύτερη ελληνική σημαία επιφάνειας 618 τετραγωνικών μέτρων, υψώθηκε σήμερα το πρωί στην Αλεξανδρούπολη, με αφορμή τις εορταστικές εκδηλώσεις για την 103η επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης και ενσωμάτωσής της στον εθνικό κορμό,«Ελευθέρια Αλεξανδρούπολης 2023».

«Η ελληνική σημαία υψώθηκε παραπλεύρως του Αρχαιολογικού Μουσείου της Αλεξανδρούπολης, με θέα το Θρακικό πέλαγος και το νησί της Σαμοθράκης», επισήμανε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της Ένωσης Πολιτιστικών Φορέων Έβρου (Ε.ΠΟ.Φ.Ε.), Δημήτρης Κελεμίδης, προσθέτοντας «πρόκειται για το μεγαλύτερο, σε επιφάνεια σύμβολο κράτους, που έχει υψωθεί σε όλη την Ευρώπη».

Η εκδήλωση της ύψωσης του εθνικού μας συμβόλου στην Αλεξανδρούπολη, πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Συλλόγου Αλεξανδρουπολιτών και του δήμου Αλεξανδρούπολης.

Πηγή εικόνων: focustonevro.gr

