Ιαλυσός: Αναβιώνει η δολοφονία του Ιωάννη Μαλλιάκα

Πρωτόδικα ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη.

Ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Δωδεκανήσου θα αναβιώσει την 12η Ιουνίου 2023 η πολύκροτη υπόθεση με κατηγορούμενο τον 52χρονο υπήκοο Αλβανίας Z. D. του Y., που κρίθηκε πρωτοδίκως ένοχος ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, του 49χρονου Ροδίτη Ιωάννη Μαλλιάκα του Λουκά, μετά από συμπλοκή, με αφορμή διατάραξη της κοινής ησυχίας από τον πρώτο και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη. Ο θάνατος του 49χρονου, σύμφωνα με ιατροδικαστική έκθεση, προήλθε από πνιγμό, που προκλήθηκε από το τραύμα, που του προκάλεσε αριστερά στην κοιλιακή χώρα με κουζινομάχαιρο, ο κατηγορούμενος.

Διαπιστώθηκε εξάλλου ότι το θύμα έφερε και τραύμα από μαχαίρι και στο αριστερό πόδι. Θύμα και θύτης διέμεναν σε παρακείμενα studios σε συγκρότημα ενοικιαζομένων δωματίων, στην οδό Ολυμπιάδος στην Ιαλυσό. Ο κατηγορούμενος μίσθωνε συγκεκριμένα το υπ’ αρίθμ. 2 διαμέρισμα και ο 49χρονος το υπ’ αρίθμ. 4.Την 16.00 ώρα περίπου της 25ης Οκτωβρίου 2015, το θύμα, ενοχλημένο από διατάραξη της κοινής ησυχίας, που προκαλούσε ο δράστης και αφού πρώτα διαπληκτίστηκε λεκτικά μαζί του, στο πίσω μπαλκόνι των διαμερισμάτων τους, μετέβη στην είσοδο του διαμερίσματός του, κρατώντας στα χέρια ένα ξύλινο κοντάρι και εξυβρίζοντάς τον, ενώ παράλληλα χτυπούσε την εξώπορτα του διαμερίσματος με τα πόδια του.

Ο κατηγορούμενος, που κρατούσε στα χέρια του δύο μαχαίρια, τα οποία χρησιμοποιούσε για να σπάσει τον πάγο από το ψυγείο του, άνοιξε την πόρτα του διαμερίσματος και συνεπλάκη με το θύμα. Φέρεται να προέκυψε ότι αρχικά το θύμα χτύπησε τον δράστη με το ξύλο, με αποτέλεσμα να πέσει από τα χέρια του το ένα μαχαίρι, ενώ με το άλλο του κατάφερε δύο θανάσιμα χτυπήματα στην αριστερή κοιλιακή χώρα και ένα στον αριστερό μηρό. Στη συνέχεια ο κατηγορούμενος έθραυσε με το ξύλο, που κρατούσε το θύμα, τα τζάμια της πόρτας του διαμερίσματός του, και εξαφανίστηκε. Τηλεφώνησε στον σπιτονοικοκύρη του για να τον ενημερώσει για το συμβάν, ενώ στην πορεία, μετά από παρακλήσεις του τελευταίου και της συντρόφου του, υπό την εποπτεία αστυνομικών, παραδόθηκε στο ΑΤ Ιαλυσού.

Ο 50χρονος υποστήριξε ότι τελούσε σε άμυνα και επικαλέστηκε βρασμό ψυχικής ορμής. Ισχυρίστηκε συγκεκριμένα ότι όταν άνοιξε την πόρτα το θύμα τον χτύπησε με το ξύλινο κοντάρι στο κεφάλι και ότι του κατάφερε ακόμη ένα χτύπημα, που του έκοψε την αναπνοή, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος.Υποστήριξε ότι το θύμα επιχείρησε να του σπάσει το λαιμό με το ξύλο, ότι του δάγκωσε το αριστερό αυτί, κι ότι εκείνος του κατάφερε ένα χτύπημα στο πόδι, ενώ ισχυρίστηκε ότι ο 49χρονος έπεσε μόνος του πάνω στο μαχαίρι που κρατούσε!

Ισχυρίστηκε ακόμα ότι δεν θυμάται πόσες φορές τον χτύπησε, ενώ διατείνεται ότι όταν έπεσε κάτω προσπάθησε να τον επαναφέρει με τεχνητή αναπνοή.

Η σύντροφός του, την ώρα εκείνη, καλούσε σε βοήθεια από το μπαλκόνι του σπιτιού.

Στο σημείο βρέθηκε κι ένας άλλος ομοεθνής του, ένοικος άλλου διαμερίσματος, τον οποίο, όπως είπε, προέτρεψε να καλέσει ασθενοφόρο.

Θυμίζουμε ότι ο αλλοδαπός έχει απασχολήσει τις αρχές της χώρας του για ανάλογη υπόθεση.

Πηγή:dimokratiki.gr

