Χανιά: Τροχαίο με εγκλωβισμό - Στο νοσοκομείο δύο τραυματίες (εικόνες)

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στα Χανιά. Στο σημείο έσπευσαν η Πυροσβεστική και ασθενοφόρα.



Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στα Νεροκούρου Χανίων.



Ειδικότερα υπό άγνωστες συνθήκες δυο οχήματα, ένα αγροτικό και ένα ΙΧ συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού και του συνεπιβάτη του αυτοκινήτου.



Από την σφοδρότητα της σύγκρουσης εγκλωβίστηκε μέσα στο ΙΧ αυτοκίνητο ο οδηγός του οχήματος.





Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Χανίων με 2 οχήματα και επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό του.



Παράλληλα στο σημείο μετέβησαν και δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μετέφεραν τους τραυματίες στο νοσοκομείο Χανίων.





Τα αίτια του ατυχήματος ερευνά η τροχαία Χανίων.

