Λάρισα

Εκλογές – Τροχαίο: Σκοτώθηκε αφού ψήφισε (εικόνες)

Τραγικό τέλος για άνδρα που μόλις είχε ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα.

Θρήνος στο Καστρί Αγιάς, από το θάνατο 64χρονου, που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο επιστρέφοντας από τον τόπο καταγωγής του στη Λάρισα, όπου ζούσε.

Ο άτυχος άνδρας με τη σύντροφό του επέστρεφαν την Κυριακή στο σπίτι τους και όταν βρίσκονταν στο Ομορφοχώρι, για άγνωστους λόγους, το όχημά τους εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε σταθμευμένη πλατφόρμα γεωργικού ελκυστήρα σε πλαϊνό του δρόμου χωράφι.

Ο άνδρας βρήκε ακαριαίο θάνατο, ενώ η σύντροφός του νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση σε νοσοκομείο της Λάρισας.

Ο θανών ήταν πολύ αγαπητός στο Καστρί και η άσχημη είδηση έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία στη μικρή κοινωνία του χωριού, αλλά και στην ευρύτερη της Αγιάς. Η τραγωδία είναι ότι, μέσα στον τελευταίο χρόνο είναι η τέταρτη κηδεία στην οικογένειά του. Προηγήθηκαν των δύο γονιών του και του γαμπρού του.

Η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα Τρίτη.

Πηγή: onlarissa.gr

