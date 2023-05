Τρίκαλα

Φυλακές Τρικάλων: νεκρός κρατούμενος - στο νοσοκομείο συγκρατούμενός του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του δεύτερου κρατούμενου.

Νεκρός εντοπίστηκε ένας 36χρονος Πακιστανός κρατούμενος των Φυλακών της Μπαλκούρας στα Τρίκαλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalanews.gr, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, όπου ο κρατούμενος στην Ε2 πτέρυγα εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις.

Άμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Τρικάλων ωστόσο ήταν ήδη αργά.

Φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να ρίξει η νεκροψία νεκροτομή.

Η αναστάτωση ωστόσο στο σωφρονιστικό κατάστημα συνεχίστηκε καθώς ένας συγκρατούμενος του άτυχου 36χρονου, λίγη ώρα αργότερα έχασε τις αισθήσεις του.

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και οι πληροφορίες αναφέρουν πως η ζωή του δεν βρίσκεται σε κίνδυνο

Έρευνα για τα δύο περιστατικά διεξάγει το Αστυνομικό Τμήμα Τρικάλων.

Ειδήσεις σήμερα:

Άλιμος: Φονικό τροχαίο στην Ποσειδώνος - Μηχανή τράκαρε με 7 αυτοκίνητα (εικόνες)

Εκλογές - Τσαπανίδου στον ΑΝΤ1: Όχι και silver alert, ρε παιδιά; Δεν παραιτήθηκα, ήμουν στο γραφείο μου (βίντεο)

Βόλος: Φοιτητικό πάρτι με άφθονο αλκοόλ - Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν δεκάδες νέοι (εικόνες)