Αγρίνιο: τον μαχαίρωσε για μια παρατήρηση!

Για μία παρατήρηση έβγαλε μαχαίρι άνδρας στο Αγρίνιο και μαχαίρωσε 52χρονο γιατί του έκανε παρατήρηση να μην ουρεί δημόσια.

Ενώπιον Εισαγγελέα παρουσιάστηκε, στις 12:00 το μεσημέρι της Δευτέρας 29/5, ο 46χρονος που κατηγορείται για το αιματηρό επεισόδιο που συνέβη το περασμένο βράδυ στην πλατεία 28ης Οκτωβρίου (Καραπανέικα), στο κέντρο της πόλης του Αγρινίου.

Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας και της κατοχής ναρκωτικών, καθότι στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητα χασίς (6,1 γρ.) και μεταλλικός τρίφτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 46χρονος υποστηρίζει πως δεν θυμάται τι ακριβώς συνέβη και ότι «θόλωσε» μετά παρατήρηση που του έγινε, καθότι ούρησε δημόσια, στο σιντριβάνι της πλατείας.

Του ασκήθηκε ποινική δίωξη και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον Ανακριτή την προσεχή Τετάρτη για να απολογηθεί.

Το χρονικό του αιματηρού επεισοδίου

Όλα έγιναν περί τις 10 το βράδυ της Κυριακής (28/5) στην πλατεία 28ης Οκτωβρίου (Καραπανέικα) και η αφορμή ήταν ασήμαντη.

Το θύμα βρισκόταν με την παρέα του σε παρακείμενη καφετέρια και λέγεται πως έκανε μια παρατήρηση στον δράστη («μην κατουράς στο σιντριβάνι»…) ο οποίος ήταν επίσης θαμώνας και είχε προκαλέσει και νωρίτερα ένταση.

Ακολούθησε το δραματικό γεγονός που αναστάτωσε τους πάντες. Ο 46χρονος πλησίασε και πισώπλατα με πολλαπλά χτυπήματα τραυμάτισε τον 52χρονο στον κορμό και στον θώρακα.. Ο άτυχος άνδρας έπεσε αιμόφυρτος στο οδόστρωμα.

Ακολούθησε αναστάτωση και θαμώνες ακινητοποίησαν τον 45χρονο ενώ έσπευσαν οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης Αγρινίου που τον συνέλαβαν. Το τραυματία παρέλαβε το ΕΚΑΒ ενόσω το νοσοκομείο τέθηκε σε ετοιμότητα. Ο 52χρονος χειρουργήθηκε και νοσηλεύεται. Πρόκειται για πατέρα δυο παιδιών, γνωστό επαγγελματία της περιοχής.

Ο φερόμενος ως δράστης έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές, άλλοτε για παράβαση του αθλητικού νόμου και άλλοτε υπόθεση ναρκωτικών. Χθες μετά το συμβάν έγινε έρευνα στην οικία του όπου εντοπίστηκε μικροποσότητα χασίς. Η προανάκριση διενεργείται από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αγρινίου.

Πηγή: agrinionews.gr

