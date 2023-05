Δωδεκανήσα

Κάρπαθος: Παιδάκι έπεσε από το ποδήλατο και διασωληνώθηκε

Το αγοράκι μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο του νησιού και στη συνέχεια με αεροδιακομιδή στο Νοσοκομείο ΠΑΙΔΩΝ στην Αθήνα.

Σταθερή χαρακτηρίζεται η κατάσταση του μικρού αγοριού που έπεσε από το ποδήλατο του το απόγευμα της Δευτέρας, 29 Μάϊου 2023, στον παραλιακό στα Πηγάδια της Καρπάθου.

Ο μικρός χτύπησε από την πτώση και αρχικά μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Καρπάθου όπου διασωληνώθηκε, εκεί του χορηγήθηκε καταστολή και στη συνέχεια έγινε αεροδιακομιδή στο Νοσοκομείο ΠΑΙΔΩΝ, όπου και βρίσκεται στην εντατική.

Πηγή: karpathiakanea.gr

