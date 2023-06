Ηράκλειο

Ηράκλειο: Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο σε αεροσκάφος

Πυροτεχνουργός της Αστυνομίας και ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος επιστρατεύτηκαν για τον έλεγχο.

Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου στο αεροδρόμιο Ηρακλείου με το φόβο για ύπαρξη βόμβας σε αεροσκάφος που προσγειώθηκε από αεροδρόμιο της Γερμανίας στο «Νίκος Καζαντζάκης».

Ο συναγερμός έληξε όταν πυροτεχνουργός της αστυνομίας και ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος βρήκε το ύποπτο αντικείμενο και διαπίστωσε ότι τελικώς δεν ήταν κάποιος εκρηκτικός μηχανισμός.

Τι είχε συμβεί; Το αεροπλάνο που έφτασε στο Ηράκλειο μεταφέροντας κυρίως Γερμανούς στάθμευσε κανονικά στη θέση που του παραχωρήθηκε. Οι επιβάτες κατέβηκαν όλοι και αναχώρησαν με προορισμό τα ξενοδοχεία ή όπου αλλού έχουν κλείσει για να μείνουν στις διακοπές τους.

Όταν το πλήρωμα μπήκε για να καθαρίσει το εσωτερικό του αεροπλάνου , διαπίστωσε έναν φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή -δεν είναι γνωστό που ακριβώς ήταν- και κατά πληροφορίες ήταν ενεργοποιημένος.

Το πλήρωμα ακολουθώντας τις οδηγίες που έχει, ενημέρωσε τις αρχές του «Νίκος Καζαντζάκης» και την αστυνομία. Ο πυροτεχνουργός που έφτασε είδε ότι πρόκειται για ένα laptop που ο κάτοχός του είχε ξεχάσει φεύγοντας. Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής ο ιδιοκτήτης του υπολογιστή δεν το έχει αναζητήσει.

