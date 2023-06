Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - Βία ανηλίκων: βίντεο ντοκουμέντο από την άγρια συμπλοκή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκάρουν οι εικόνες από το βίντεο με την άγρια συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο.

Ακόμη ένα περιστατικό άγριας βίας μεταξύ ανηλίκων, συνέβη αυτή τη φορά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Ένα ερασιτεχνικό βίντεο-ντοκουμέντο αποτυπώνει την άγρια συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων το βράδυ του Σαββάτου, στο Κονταξοπούλειο Αθλητικό Κέντρο, στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης.

Το βίντεο καταγράφει τις επιθέσεις μεταξύ των νεαρών, ηλικίας περίπου 15 -16 χρόνων, με ξύλα, μπουνιές και κλωτσιές μπροστά στα έντρομα μάτια γονέων και παιδιών.

Και όλα αυτά ελάχιστα μέτρα μακριά από την «Καστροπολιτεία», μια εμβληματική παιδική χαρά στο πάρκο του Δημοτικού Γυμναστηρίου όπου καθημερινά φιλοξενεί δεκάδες κόσμου, όχι μόνο από τον Δ. Ωραιοκάστρου αλλά και από ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη.

Σημειώνεται ότι, η αστυνομία προχώρησε σε τρεις συλλήψεις ανηλίκων, δύο 15χρονων και ενός 14χρονου καθώς και στην προσαγωγή πέντε ενηλίκων, τους γονείς των νεαρών. Όλοι τους αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα.

Πηγή: politesoraiokastrou.gr





Ειδήσεις σήμερα:

Έβρος: επιχείρηση απεγκλωβισμού μεταναστών (βίντεο)

Βέλγιο: Σε νοσοκομείο ο Πρωθυπουργός μετά από ατύχημα με ποδήλατο

Τσαρούχης: Έργο του πουλήθηκε σε τιμή ρεκόρ σε δημοπρασία