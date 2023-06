Λέσβος

Λέσβος: Τραγικό φινάλε σε αναζήτηση αγνοούμενου

Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση νεαρού που είχε εξαφανιστεί από τη Λέσβο.

Νεκρός βρέθηκε ο 28χρονος τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί στις 30 Μαΐου από τη Λέσβο.

Ο νεαρός άνδρας εντοπίστηκε σε χωράφι στην περιοχή του Γαϊδαρανήφορου, όπου όλα δείχνουν πως έβαλε τέλος στη ζωή του.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ πρόκειται να διενεργηθεί έρευνα για τα αίτια του θανάτου.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση: «Τραγικό είναι το τέλος στην αναζήτηση του Κράλλη Γεώργιου. Η σορός του άτυχου άνδρα εντοπίστηκε σήμερα 06/06/2023, σε περιοχή της Μυτιλήνης. Τα αίτια του θανάτου του διερευνώνται από τις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Κράλλης Γεώργιος, 28 ετών, εξαφανίστηκε στις 30/05/2023 από την Μυτιλήνη. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του Κράλλη Γεώργιου την 01/06/2023 και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικου, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, καθώς συνέτρεχαν λόγοι, οι οποίοι έθεταν τη ζωή του σε κίνδυνο. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του Κράλλη Γεώργιου που έχασε άδικα έναν δικό τους άνθρωπο και θα βρίσκεται δίπλα τους για οτιδήποτε χρειαστούν».

