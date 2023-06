Κυκλάδες

Μύκονος - Σεξουαλική παρενόχληση: Σύλληψη καθηγητή μετά από καταγγελία μαθήτριας

Χειροπέδες σε καθηγητή για σεξουαλική παρενόχληση μαθήτριας. Η καταγγελία της 17χρονης.

Ένας 45χρονος καθηγητής στο ΕΠΑΛ Μυκόνου συνελήφθη χθες, με την κατηγορία ότι προσπάθησε να φιλήσει στο στόμα 17χρονη μαθήτριά του.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η 17χρονη πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα Μυκόνου και, παρουσία ψυχολόγου, κατήγγειλε ότι ο καθηγητής την επέστρεψε στο σπίτι της, μετά από πάρτι αποφοίτησης και ενώ βρίσκονταν στο αυτοκίνητό του την φίλησε στο στόμα χωρίς την θέλησή της.

Ο 45χρονος συνελήφθη με την κατηγορία της κατάχρησης ανηλίκων και οδηγείται στον εισαγγελέα.

