Μαγνησία

Βόλος: Έγδυσαν ανήλικο ΑμΕΑ, τον χτυπούσαν και τραβούσαν βίντεο

Οι 4 δράστες καταδικάστηκαν από Δικαστήριο Ανηλίκων. Το χρονικό του εφιάλτη που έζησε ο ανήλικος ΑμΕΑ.

Ο «εφιάλτης» ενός νεαρού Ατόμου με Ειδικές Ανάγκες ζωντάνεψαν στο Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων, όταν παρέα τεσσάρων ανηλίκων τον ξεγύμνωσαν και με κινητό κατέγραφαν τα όσα έκαναν, ενώ παράλληλα τον περιγελούσαν και τον χαστούκιζαν. Το συμβάν έγινε στον Βόλο το 2019 και από τους κατηγορούμενους που πλέον είναι ενήλικες καταδικάστηκαν οι δύο που δεν εμφανίστηκαν στη δίκη σε βαριές ποινές και οι άλλοι δύο που κάθισαν στο εδώλιο, σε αναμορφωτικά μέτρα.

Οι τέσσερις ανήλικοι τότε, κατηγορούνταν το 2019 ότι οδήγησαν σε απόμερο σημείο το επίσης ανήλικο παιδί, το ξεγύμνωσαν και με κινητό κατέγραφαν τα όσα έκαναν, ενώ παράλληλα τον περιγελούσαν και τον χτυπούσαν χωρίς να τον τραυματίσουν.

Οι κατηγορούμενοι, όταν πήγε στο σημείο η Αστυνομία, προσπάθησαν να διαφύγουν και τελικά συνελήφθησαν, ενώ φέρεται να χρησιμοποίησαν και φάρο περιπολικού προσποιούμενοι τους αστυνομικούς προκειμένου να εξαπατήσουν το νεαρό ΑμεΑ, για να τον πείσουν να τους ακολουθήσει.

Δύο από τους τέσσερις κατηγορούμενους κάθισαν στο εδώλιο Τριμελούς Δικαστηρίου Ανηλίκων (Κακουργημάτων), που με τους άλλους δύο που απουσίαζαν, κατηγορούνταν για αρπαγή ανηλίκου με ρατσιστικά χαρακτηριστικά, για παράνομη βιντεοσκόπηση και μετάδοση πράξης άλλου, για αντιποίηση αρχής και για απείθεια σε βάρος των αστυνομικών που πήγαν να τους περάσουν χειροπέδες.

Οι δύο απόντες κρίθηκαν ένοχοι και καταδικάστηκαν ερήμην σε περιορισμό τριών ετών σε φυλακές ανηλίκων και να αναλάβει την επιμέλειά τους επιμελήτρια ανηλίκων.

Στους δύο κατηγορούμενους που βρέθηκαν στη δίκη επιβλήθηκαν αναμορφωτικά μέτρα μέχρι τη συμπλήρωση της ηλικίας των 25 ετών, με την επιμέλειά του να την αναλαμβάνει επιμελήτρια ανηλίκων. Ο δεύτερος εκτός από τα παραπάνω θα πρέπει να ενταχθεί σε θεραπευτικό πρόγραμμα του ΟΚΑΝΑ και να ολοκληρώσει τη φοίτησή του στο Γυμνάσιο.

Πηγή: magnesianews.gr

