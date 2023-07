Έβρος

Σουφλί: Διασωληνώθηκε γυναίκα μετά από εισβολή ληστών στο σπίτι της (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως ακινητοποίησαν την άτυχη γυναίκα οι δράστες, οι οποίοι μάλιστα έκατσαν και “έφαγαν” σαν κύριοι.

-

(εικόνα αρχείου)

Διασωληνωμένη στην ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης νοσηλεύεται μια συνταξιούχος από το Σουφλί, στον Έβρο μετά από την επίθεση που δέχτηκε από ληστές μέσα στο σπίτι της.

Το περιστατικό συνέβη το Σάββατο, όταν δυο άγνωστοι άνδρες μπήκαν στο σπίτι της, στο χωριό Κυριακή του Σουφλίου, για να κλέψουν. Οι δράστες, αφού μπήκαν στο σπίτι της γυναίκας από το παράθυρο της κουζίνας που ήταν ανοιχτό, την έδεσαν και τη φίμωσαν για να μπορέσουν να τη ληστέψουν.

Αφού την ακινητοποίησαν έψαξαν ολόκληρο το σπίτι και πήραν το ποσό των 300 ευρώ και μια χρυσή αλυσίδα, ενώ έφυγαν αφήνοντας δεμένη τη γυναίκα.

Η ηλικιωμένη κατόρθωσε να λυθεί και έτρεξε στο σπίτι του αδελφού της για να ζητήσει βοήθεια.

«Η αδελφή μου ήταν εδώ, ήρθε από νωρίς, την Παρασκευή μέχρι τις 10 παρά τέταρτο ήταν εδώ. Πήγε στο σπίτι, από ό,τι μας είπε άκουσε έναν θόρυβο, βγαίνει να κλείσει το παράθυρο. Εκεί την βούτηξε ένας από τα μαλλιά και από τον λαιμό και την τράβηξε. Τη δέσανε με καλώδια. Της δέσανε τα χέρια και τα πόδια και της έβαλαν ένα φίμωτρο. Δύο ήταν αυτοί. Τελικά εκεί έγινε το σώσε. Αναποδογύρισαν τα πάντα μέσα, έκατσαν και έφαγαν σαν κύριοι», είπε στο Mega ο αδελφός της άτυχης γυναίκας, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, συνοδεία των συγγενών της, στους οποίους αφού λύθηκε, προσέτρεξε για βοήθεια.

Ειδήσεις σήμερα:

Μεταναστευτικό - Μαρινάκης κατά Ερντογάν: “Ποιος μιλάει;” (βίντεο)

Καστοριά: Αρκούδα ξέθαψε νεκρό στην Ασπροκκλησιά (βίντεο)

“The 2Night Show” - Παπαζήσης: Το μεγαλύτερο απωθημένο στην ζωή μου είναι... (βίντεο)