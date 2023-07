Αχαΐα

Αχαΐα: 15χρονος οδηγός παρέσυρε ανήλικους

Δύο μικρά παιδιά παρασύρθηκαν από το όχημα που οδηγούσε ένα μεγαλύτερο.

(εικόνα αρχείου)

Ένας 15χρονος που οδηγούσε αυτοκίνητο στην Κάτω Αχαΐα παρέσυρε δύο ανήλικους.

Το περιστατικό έγινε το απόγευμα της Τετάρτης, όταν το 15χρονο παιδί το οποίο προφανώς και δεν έχει δίπλωμα οδήγησης, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, παράσυρε δύο παιδιά, 9 και 12 ετών.

Ο 12χρονος τραυματίστηκε σοβαρότερα και μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο , με κατάγματα, ενώ ο 9χρονος στάθηκε πιο τυχερός και αφού δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες του ΕΚΑΒ πήγε σπίτι του.

Έρευνες για τις συνθήκες του τροχαίου διεξάγει η Αστυνομία που αναζητά και τους γονείς του 15χρονου, κατηγορούμενοι για αμέλεια ανηλίκου.

