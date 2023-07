Δωδεκανήσα

Κακοποίηση ζώων - Ρόδος: Πρόστιμο 120000 ευρώ σε 76χρονο

Βαθιά το χέρι στην τσέπη καλείται να βάλει ένας 76χρονος, ο οποίος εγκατέλειψε τέσσερα γατάκια σε χαρτόκουτα.

Πρόστιμο 120.000 ευρώ επιβλήθηκε σε 76χρονο κάτοικο Ρόδου επειδή εγκατέλειψε τέσσερα γατάκια μέσα σε μία χαρτόκουτα.

Το περιστατικό είχε σημειωθεί στη Ρόδο στα τέλη Απριλίου 2023 και εκτός από την ποινική δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος του 76χρονου, με την οποία και θα λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη, του έχουν βεβαιωθεί πρόστιμα ύψους 30.000 ευρώ για κάθε γατάκι, από το Αστυνομικό Τμήμα Ρόδου, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η οποία είναι αρκετά αυστηρή τόσο σε ποινικό όσο και διοικητικό επίπεδο.

Στην προκειμένη περίπτωση, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 76χρονος φέρεται να εγκατέλειψε σε περιοχή κοντά στο σπίτι του τα τέσσερα γατάκια, τα οποία τα είχε τοποθετήσει σε κούτα, στις 26 Απριλίου 2023.

Τα ζώα ήταν σε άσχημη κατάσταση και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να σχηματιστεί ποινική δικογραφία για κακοποίηση ζώων σε βάρος του 76χρονου, αλλά και να του βεβαιωθεί πρόστιμο ύψους 30.000 ευρώ για κάθε τετράποδο, δηλαδή συνολικά 120.000 ευρώ.

Μάλιστα, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας από το Αστυνομικό Τμήμα Ρόδου που χειρίστηκε την υπόθεση και την υποβολή αντιρρήσεων του παραβάτη, αυτά τα πρόστιμα, με απόφαση της προϊσταμένης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου, θα περάσουν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Οικονομικού του δήμου προκειμένου να γίνουν όλες οι διαδικασίες ώστε να βεβαιωθεί και να εισπραχθεί το ποσό στο σύνολό του, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

