Κόσμος

Βέλγιο: δεκάδες γάτες και σκύλοι βρέθηκαν σε καταψύκτες μέσα σε σπίτι

Αντιμέτωποι με μια ανατριχιαστική κτηνωδία βρέθηκαν εργαζόμενοι υπηρεσίας προστασίας ζώων.

Εβδομήντα πέντε νεκρές γάτες και τρεις σκύλοι βρέθηκαν μέσα σε καταψύκτες, σε ένα σπίτι στην περιοχή της Μονς, στο νότιο Βέλγιο, όπου κατοικούσαν «περιθωριακοί» ανέφερε σήμερα ένα τοπικό παράρτημα της Υπηρεσίας Προστασίας των Ζώων (SPA).

Χάρη στην παρέμβαση των υπηρεσιών που φροντίζουν τα ζώα στην περιφέρεια της Βαλονίας, βρέθηκαν ζωντανές, αλλά σε κακή κατάσταση, 25 γάτες, πρόσθεσε η ίδια πηγή, επιβεβαιώνοντας μια πληροφορία του τηλεοπτικού καναλιού RTBF.

«Δεν έχω ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο, όσο καιρό είμαι υπεύθυνος καταφυγίου (ζώων)», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Γκαετάν Σκαλντίνο, ο διευθυντής της SPA στην πόλη Λα Λουβιέρ. «Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι μια μέρα θα άπλωνα στο πάτωμα τόσα πολλά πτώματα για να τα εξετάσω», πρόσθεσε.

Οι εργαζόμενοι της SPA πήγαν την Τετάρτη σε αυτό το σπίτι, συνοδευόμενοι από αστυνομικούς, μετά την καταγγελία ενός γείτονα. Δεν έχει δοθεί καμία διευκρίνιση για τους ενοίκους του, τους οποίους οι αρχές περιέγραψαν μόνο ως «περιθωριακά άτομα». Η αστυνομία θα πάρει καταθέσεις από μάρτυρες προκειμένου να ασκηθούν πιθανές διώξεις για κακομεταχείριση των ζώων.

Σύμφωνα με τον Σκαλντίνο, ο μεγάλος αριθμός των ζώων εξηγείται από το γεγονός ότι τα άφηναν να αναπαράγονται ανεξέλεγκτα. «Συχνά μιλάμε για την υποχρεωτικότητα της στείρωσης αλλά κατά την άποψή μου εδώ ήταν τόσο μεγάλη η παραμέληση των ζώων που πέθαιναν πολύ γρήγορα» μετά τη γέννησή τους. «Βρήκαμε νεκρά γατάκια μερικών ημερών, ακόμη και μερικών ωρών», πρόσθεσε.

Η κακομεταχείριση των ζώων μπορεί να τιμωρηθεί με ποινή φυλάκισης ή με βαρύ πρόστιμο στη Βαλονία.

Οι 25 γάτες που βρέθηκαν ζωντανές μεταφέρθηκαν σε τρία καταφύγια ώστε να τους παρασχεθεί η κατάλληλη φροντίδα καθώς πάσχουν κυρίως από δερματικές παθήσεις επειδή ζούσαν μέσα στα περιττώματά τους.

