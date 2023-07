Χαλκιδική

Μαφιόζικη δολοφονία στην Χαλκιδική: τι εξετάζουν οι Αρχές

Εν ψυχρώ δολοφονία 39χρονου στην Χαλκιδική. Υλικό από κάμερες ασφαλείας εξετάζει η ΕΛΑΣ, ενισχύονται οι έλεγχοι στα βόρεια σύνορα.

Υλικό από κάμερες ασφαλείας που - τυχόν - κατέγραψαν τις κινήσεις και το δρομολόγιο των εκτελεστών, μαρτυρίες περιοίκων, αλλά και το επαγγελματικό και προσωπικό προφίλ του θύματος, βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνών της Ασφάλειας Πολυγύρου για την εν ψυχρώ δολοφονία του 39χρονου από τη Βόρεια Μακεδονία, τα ξημερώματα του Σαββάτου, στη Χανιώτη Χαλκιδικής.

Την ίδια ώρα, οι ελληνικές Αρχές ενισχύουν τους ελέγχους στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία, καθώς δεν αποκλείεται οι δράστες να είναι συμπατριώτες του θύματος, ενώ υπάρχει δίαυλος συνεργασίας με τη Αστυνομία της γειτονικής χώρας.

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία της υπόθεσης φαίνεται να συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για την εκτέλεση «συμβολαίου θανάτου» που έρχεται ως "απάντηση" σε προηγούμενες εκτελέσεις μεταξύ αντίπαλων ομάδων που φέρεται να δραστηριοποιούνται στο χώρο της παρανομίας. Ρεπορτάζ μέσων ενημέρωσης της Βόρειας Μακεδονίας αναφέρουν ότι τους προηγούμενες μήνες εκτελέστηκε φίλος του 39χρονου, ενώ ως «αντίποινα» ακολούθησε μία ακόμη δολοφονία.

Στην παραπάνω εκδοχή συνηγορεί και ο τρόπος δράσης των εκτελεστών, οι κινήσεις των οποίων ήταν στοχευμένες και αστραπιαίες. Χρησιμοποιώντας πιστόλι - πιθανότατα με σιγαστήρα - «άδειασαν» τη γεμιστήρα πάνω στο θύμα τους. Ο θάνατός του ήταν ακαριαίος, ενώ οι αστυνομικοί συγκέντρωσαν από το σημείο της δολοφονίας συνολικά 19 κάλυκες. Από τα θραύσματα τραυματίστηκε ο 45χρονος ομοεθνείς φίλος του δολοφονηθέντος και νοσηλεύεται - εκτός κινδύνου - στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου. Η σορός του 39χρονου θα μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη όπου θα εξεταστεί από ιατροδικαστή.

Αυτόπτες μάρτυρες του φονικού φαίνεται πως ήταν η γυναίκα του κι ένα ακόμη φιλικό τους ζευγάρι, καθώς φαίνεται πως παραθέριζαν όλοι μαζί στη Χαλκιδική, ενώ, κατά πληροφορίες, επρόκειτο να επιστρέψουν το επόμενο 24ωρο στην πατρίδα τους. Όσον αφορά το επαγγελματικό προφίλ του θύματος, πληροφορίες που έρχονται από την γειτονική χώρα τον εμφανίζουν ως επιχειρηματία- ιδιοκτήτη καταστήματος με «φρουτάκια» (τύπου καζίνο).

