Θεσσαλονίκη: Αστυνομικοί έπεσαν στην θάλασσα για να αποτρέψουν αυτοκτονία (βίντεο)

Σωτήρια ήταν η άμεση αντίδραση των αστυνομικών που δεν σκέφθηκαν ούτε λεπτό να βουτήξουν στο νερό.

Στη θάλασσα βούτηξε ένας 57χρονος λίγο μετά τις 10:30 το πρωί της Κυριακής στη νέα παραλία Θεσσαλονίκης.

Ο άνδρας με σκοπό να δώσει τέλος στη ζωή του έπεσε στο Θερμαϊκό, στο ύψος του Μακεδονία Παλλάς, μπροστά στα έντρομα μάτια περαστικών.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας. Δύο αστυνομικοί έβλεπαν ότι το ο άνδρας έχει κουραστεί μέσα στη θάλασσα και βούτηξαν να τον σώσουν.

Ένας αστυνομικός της Τροχαίας και ένας αστυνομικός από την ομάδα ΔΙ.ΑΣ. έπιασαν το άτομο που είχε βουτήξει στη θάλασσα και παρά το γεγονός ότι αυτό αντιστεκόταν κατάφεραν και το έβγαλαν στην στεριά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Thestival, πρόκειται για άτομο που αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

Ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρεται στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο.

Επί τόπου έσπευσε και ένας σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

