Αυτοκίνητο έπεσε σε απορριμματοφόρο και τραυμάτισε υπάλληλο καθαριότητας

Η εργαζόμενη διακομίστηκε άμεσα σε νοσοκομείο για να της παρασχεθιεί ιατρική φροντίδα.

Μια εργαζόμενη στον Τομέα Καθαριότητας τραυματίστηκε, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο, έπεσε πάνω σε απορριμματοφόρο.

Το αυτοκίνητο οδηγούσε ένας 28χρονος, ενώ το απορριμματοφόρο βρισκόταν σε προσωρινή στάση για την αποκομιδή των σκουπιδιών.

Το περιστατικό, συνέβη στις 3:30 τα ξημερώματα στις Συκιές Θεσσαλονίκης.

Η 62χρονη εργαζόμενη διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

