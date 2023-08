Μαγνησία

Πήλιο: Μυστήριο με το θάνατο γυναίκας - Βρέθηκε με σφαίρα στην πλάτη

Ποιος και πού εντόπισε την άτυχη γυναίκα. Τι εξετάζουν οι αρχές.

Ο θάνατος-μυστήριο μιας μεσήλικης τουρίστριας από τη Γερμανία που έκανε διακοπές στο Νότιο Πήλιο, απασχολεί εδώ και μερικές ημέρες τις αρχές, που διερευνούν αν οφείλεται σε ατύχημα ή ανθρωποκτονία, με τις έρευνες να βρίσκονται στο σκοτάδι, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας ΜΑΓΝΗΣΙΑ.

Αν και η Αστυνομία δεν ανακοίνωσε το παραμικρό, διασταυρωμένες πληροφορίες αναφέρουν, ότι η γυναίκα που είχε νοικιάσει σπίτι στο Νότιο Πήλιο και έκανε διακοπές, πριν από περίπου 11 ημέρες βρέθηκε νεκρή σε παραλία της περιοχής και ο θάνατός της αρχικά αποδόθηκε σε παθολογικά αίτια (αιφνίδιος).

Η σορός της άτυχης αλλοδαπής μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας, όπου λόγω φόρτου εργασίας, εξετάστηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι η γυναίκα είχε δεχτεί σφαίρα πιστολιού στην πλάτη, μικρού διαμετρήματος (22 mm)!.

Η είδηση προκάλεσε την κινητοποίηση της Αστυνομίας, που αναζητά το όπλο και τον δράστη, ώστε να διαπιστωθεί αν πρόκειται για ανθρωποκτονία ή για ατύχημα.

Σημειώνεται ότι τα συγκεκριμένα φυσίγγια δεν είναι αρκετά ισχυρά για να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς κάτω από φυσιολογικές συνθήκες, αν και μπορούν να προκαλέσουν τον θάνατο εάν προσβάλουν ένα ζωτικό όργανο ή ακόμη και από αιμορραγία. Την υπόθεση ανέλαβαν να διερευνήσουν οι αστυνομικές αρχές, που εξετάζουν αν πρόκειται για ατύχημα (το θύμα να μην κατάλαβε ότι δέχτηκε σφαίρα και να πήγε στη θάλασσα, όπου αργότερα κατέληξε) ή για ανθρωποκτονία.

Έρευνες της Αστυνομίας

Στο πλαίσιο των ερευνών, νωρίς χθες το πρωί έγιναν συντονισμένες έρευνες της Αστυνομίας σε σπίτια, κτηνοτροφικές μονάδες και ένα σκάφος σε περιοχή του Ν. Πηλίου, μήπως εντοπιστεί περίστροφο διαμέτρου 22 mm, για να εξεταστεί και να διαπιστωθεί αν ήταν το όπλο με το οποίο πυροβολήθηκε η γυναίκα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι από τις έρευνες δεν εντοπίστηκε το όπλο που αναζητούνταν, ωστόσο έγινε μια σύλληψη για παράνομη οπλοκατοχή (κατοχή κυνηγετικού όπλου η άδεια του οποίου είχε λήξει) και για κατοχή μικροποσότητας ναρκωτικών.

