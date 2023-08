Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: κινηματογραφική καταδίωξη ανήλικου διακινητή μεταναστών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σκηνές βγαλμένες από ταινία στην Εγνατία. Ο οδηγός του οχήματος, προσέκρουσε σε μπάρα διοδίων και έπειτα σε κράσπεδο.

-

Ακόμα μία καταδίωξη διακινητή μεταναστών σημειώθηκε σήμερα στη Θεσσαλονίκη.

Αυτή τη φορά συνελήφθη ένας 17χρονος Ρομά.

Πιο συγκεκριμένα, σήμερα τα ξημερώματα σήμανε συναγερμός στο κέντρο της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, καθώς στην Εγνατία Οδό ύψος Δερβενίου, εντοπίστηκε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ο οδηγός του οποίου δε συμμορφώθηκε σε σχετικό σήμα των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα.

Στη συνέχεια προσέκρουσε σε μπάρα των διοδίων Ωραιοκάστρου, ενώ κινούμενος προς της έξοδο Ιωνίας ακινητοποιήθηκε, αφού προηγουμένως προσέκρουσε σε κράσπεδο.

Εντός του οχήματος πέραν του οδηγού που συνελήφθη, βρίσκονταν εννέα αλλοδαποί (2 στο χώρο των αποσκευών), από το Μαρόκο και την Παλαιστίνη, που στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων για την παραμονή τους στην ελληνική επικράτεια, ένας (1) εκ τωνοποίων προσπάθησε να διαφύγει, πλην όμως ακινητοποιήθηκε.

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε, ότι ο οδηγός με τους μεταφερόμενους αλλοδαπούς αρχικά επέβαιναν σε έτερο όχημα, για το οποίο είχε δηλωθεί κλοπή από περιοχή της Ξάνθης και το οποίο εγκατέλειψαν λόγω μηχανικής βλάβης.

Κατασχέθηκαν τα δύο (2) οχήματα μεταφοράς και ένα (1) κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Θέρμης, που διενεργεί την προανάκριση, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ειδήσεις σήμερα:

Ζωή Καράγγελου - Καλλιτεχνική κολύμβηση: Ασημένιο μετάλλιο στο ελεύθερο σόλο

Φωτιά σε κτήριο στο Μοσχάτο - Έκλεισαν δρόμοι

Κέρκυρα: Μαφιόζος της Καμόρα συνελήφθη από Ιταλούς καραμπινιέρους