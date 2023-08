Κέρκυρα

Κέρκυρα: Προφυλακιστέος ο Ιταλός κατηγορούμενος για σχέσεις με τη μαφία

Τι δήλωσε ο κατηγορούμενος και τι ζήτησε από τις ελληνικές Αρχές.

Στις φυλακές Κέρκυρας οδηγήθηκε ο 60χρονος Ιταλός καταζητούμενος για σχέσεις με την Καμόρα, ο οποίος εμφανίστηκε νωρίτερα σήμερα το πρωί (7/08) ενώπιον του εισαγγελέα.

Ο εισαγγελέας μετά την απολογία του, διέταξε την κράτησή του στο σωφρονιστικό κατάστημα του νησιού και πλέον, για την υπόθεση της έκδοσης του ή μη, θα αποφασίσει το δικαστικό συμβούλιο αφού πρώτα λάβει γνώση της δικογραφίας που θα πρέπει να αποστείλουν οι ιταλικές δικαστικές αρχές στις αντίστοιχες ελληνικές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 60χρονος υποστήριξε στον εισαγγελέα το επιχείρημα ότι δεν κατηγορείται για εγκλήματα του ποινικού δικαίου, αλλά του οικονομικού δικαίου, όπως ξέπλυμα χρήματος. Επίσης ζήτησε να μην εκδοθεί στην Ιταλία.

