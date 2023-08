Λευκάδα

Λευκάδα: Διάσωση τουριστών από το Λιμενικό στην παραλία Κάθισμα

Οι τουρίστες που επέβαιναν σε κανό - καγιάκ απομακρύνθηκαν από την ακτή και αδυνατούσαν να επιστρέψουν λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων.

-

Περιπέτεια για πέντε άτομα, στην παραλία "Κάθισμα" στη Λευκάδα, όταν εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή χθες αδυνατούσαν να επιστρέψουν με τα κανό - καγιάκ πίσω στην ακτή.

Σύμφωνα με το λιμεναρχείο Λευκάδας, στην περιοχή έπνεαν βορειοδυτικοί άνεμοι εντάσεως 7 μποφόρ και ενώ η τετραμελή οικογένεια αλλοδαπών και ο αλλοδαπός οδηγός της ομάδας βρισκόντουσαν περίπου 400 μέτρα από την παραλία.

Άμεσα τέθηκε σε εφαρμογή το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή έσπευσαν δύο περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και περιπολικό όχημα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από ξηρά, όπου περισυνέλλεξαν τα πέντε άτομα και τα μετέφεραν με ασφάλεια στο λιμάνι της Λευκάδας.

Από την οικεία Λιμενική που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο ανωτέρω αλλοδαπός για παράβαση του άρθρου 306 του Π.Κ., ενώ του επιβλήθηκαν και οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.

