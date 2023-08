Σέρρες

Σέρρες: Φονικό τροχαίο με εγκατάλειψη - Νεκρός ο οδηγός της μηχανής

Πώς συνέβη το τροχαίο δυστύχημα, που στοίχισε τη ζωή σε έναν νεαρό άνδρα.

Ένας 23χρονος μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα της Πέμπτης (10/8) σε τροχαίο στην Εθνική Οδό Σερρών - Δράμας.

Ο οδηγός βρέθηκε στο οδόστρωμα, στο 38ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού, όταν προσέκρουσε με τη μηχανή του σε διαχωριστικό στηθαίο και στη συνέχεια τον παρέσυρε διερχόμενη νταλίκα.

Ο 63χρονος οδηγός του φορτηγού εγκατέλειψε τον τόπο του δυστυχήματος, αλλά εντοπίστηκε στη συνέχεια από τις αστυνομικές Αρχές και συνελήφθη. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Σερρών.

