Κρήτη: Τροχαίο δυστύχημα στον Άγιο Νικόλαο

Θανάσιμος τραυματισμός για οδηγό μηχανής μετά τη σύγκρουση του με αυτοκίνητο.

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα ένα 67χρονο κάτοικο Αγίου Νικολάου σημειώθηκε την Τετάρτη στις 20.30 το βράδυ στο τμήμα της νέας εθνικής οδού Αγίου Νικολάου-Καλού Χωριού στο ύψος του Βιολογικού Αγίου Νικολάου.

Όλα συνέβησαν όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή που οδηγούσε ο 67χρονος οδηγός, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ο άνδρας βαριά τραυματισμένος διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, χωρίς ωστόσο να έχει τις αισθήσεις του.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών ο άντρας λόγω των πολλαπλών τραυμάτων έχασε τη ζωή του. Προανάκριση για τα αίτια δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας του ΒΟΑΚ.

