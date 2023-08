Κέρκυρα

Κέρκυρα: σύλληψη υπόπτου για εμπρησμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πού και πώς εντοπίστηκε ο άνδρας που θεωρείται ύποπτος για εμπρησμό.

-

Στη σύλληψη ενός ατόμου για εμπρησμό από πρόθεση στην Κέρκυρα προχώρησε η Πυροσβεστική.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της:

«Συνελήφθη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κέρκυρας, ένας άνδρας ως υπαίτιος πρόκλησης εμπρησμού από πρόθεση, σε αγροτική έκταση στην Τ.Κ. Άνω Κορακιάνας του δήμου Φαιάκων Κέρκυρας. Για το ανωτέρω περιστατικό ενημερώθηκε σχετικώς η αρμόδια Εισαγγελική Αρχή»

Ειδήσεις σήμερα:

Ρωσία: Συντριβή μαχητικού αεροσκάφους σε εκπαιδευτική πτήση - Νεκροί οι δύο πιλότοι (βίντεο)

Μουντιάλ Γυναικών: Η Αυστραλία στα ημιτελικά μετά το θρίλερ των 20 πέναλτι

Οδυσσέας Σταμούλης: Πού και πότε θα γίνει η κηδεία του 11χρονου γιου του