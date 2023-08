Κέρκυρα

Παξοί: Φωτιά σε τουριστικό σκάφος - Αγωνία για τους επιβάτες

Μεγάλη κινητοποίηση απο παραπλέοντα πλοία και σκάφη του Λιμενικού για την απομάκρνυση των επιβαινόντων.

Πυρκαγιά στην κύρια δεξιά μηχανή επιβατηγού τουριιστικού σκάφους εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στη θαλάσσια περιοχή μεταξώ των νήσων Παξών και Κέρκυρας.

Υπο την καθοδήγηση του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης, επιχειρούν στητν περιοχή δύο παραπλέοντα σκάφη και προς βοήθεια σπεύδουν επίσης δύο πλοία του Λιμενικού Σώματος.

Οι 15 επιβάτες του επιβατηγού πρόκειται να μετεπιβιβαστούν με ασφάλεια σε ένα από τα παραπάνω σκάφη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιχείρηση γίνεται υπό καιρικές συνθήκες ευνοϊκές για την επιτυχία της.

