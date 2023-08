Κύθνος: Ιστιοφόρο με δεκάδες παράτυπους μετανάστες

Κυκλάδες

Πολλαπλές και σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας είναι οι επιχειρήσεις διάσωσης παράτπυνω μεταναστών, από σκάφη του Λιμενικού και παραπλέοντα πλοία.

Ιστιοφόρο σκάφος στο οποίο επιβαίνουν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 60 παράτυποι μετανάστες, εντοπίστηκε σε όρμο βορειοδυτικά της Κύθνου.

Στο σημείο σπεύδουν τρία πλωτά του Λιμενικού, ενώ στο σημείο βρίσκονται ήδη δύο ιδιωτικά σκάφη και όχημα του Λιμενικού από ξηράς.

Νωρίτερα, στη διάσωση και περισυλλογή 76 παράτυπων μεταναστών που επέβαιναν σε ιστιοφόρο σκάφος 64 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ζακύνθου, προχώρησε φορτηγό πλοίο με σημαία Αιγύπτου, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Επιχείρησης Έρευνας και Διάσωσης του υπουργείου Ναυτιλίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι επιβαίνοντες θα μεταφερθούν σε θαλάσσια περιοχή νότια της Πελοποννήσου όπου θα μετεπιβιβαστούν σε σκάφη του Λιμενικού και θα οδηγηθούν, πιθανότατα, στο λιμάνι της Καλαμάτας.

