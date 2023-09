Πρέβεζα

Τροχαίο στην Πρέβεζα: Νεκρός οδηγός που προσέκρουσε σε δέντρο

Τη ζωή του έχασε στο τιμόνι ακόμα ένας άνθρωπος. Αυτήν τη φορά στην Πρέβεζα.

(εικόνα αρχείου)

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Αρχαγγέλου – Ζέφυρου, στην Πρέβεζα.

Το τροχαίο συνέβη όταν, 75χρονος έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, κάτω από άγνωστες αιτίες και το όχημα εξετράπη, καταλήγοντας πάνω σε δέντρο.

Ο 75χρονος οδηγός του οχήματος απεγκλωβίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Πρέβεζας, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για τα ακριβή αίτια του θανάτου θα διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή από την οποία θα φανεί αν ο θάνατος του άτυχου άντρα προήλθε από το τροχαίο ή αν είχε προηγηθεί άλλο πρόβλημα υγείας.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Σήμερα το απόγευμα στο 5ο χλμ. της συνδετήριας Εθνικής Οδού (Κόμβος Φραξύλα – Κόμβος Λιμποχωβίτη), στον Αρχάγγελο Πρέβεζας, Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο που οδηγούσε 75χρονος ημεδαπός, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του.

Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος ενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Πρέβεζας.

Πηγή: prevezanews.gr

