Κακοκαιρία - Μαγνησία: σορός εντοπίστηκε να επιπλέει στον Παγασητικό

Τι αναφέρει η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος για τον εντοπισμό της σορού.

Τη σορό ενός άνδρα εντόπισαν άνδρες του Λιμενικού, το απόγευμα της Κυριακής, στα ανοιχτά του Παγασητικού, στην περιοχή του Τρικερίου στη Μαγνησία κατά τη διάρκεια περιπολίας.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα TheNewspaper.gr, αναμένεται να γίνει η περισυλλογή της σορού και στη συνέχεια η διαδικασία της ταυτοποίησης.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος:

"Εντοπίστηκε σορός άνδρα στη θαλάσσια περιοχή εντός του Παγασητικού ΚόλπουKατά τη διάρκεια περιπολίας σκάφους του Λ.Σ.-EΛ.AKT. εντοπίστηκε σορός άνδρα αγνώστων λοιπών στοιχείων στην ευρύτερη θάλασσια περιοχή εντός του Παγασητικού Κόλπου."

