Μαγνησία

Κακοκαιρία “Daniel”: Χωρίς ρεύμα ούτε πόσιμο νερό ο Βόλος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι κάτοικοι δεν έχουν λάβει κάποια ενημέρωση για το διάστημα για το οποίο θα χρειαστεί να παραμείνουν χωρίς ηλεκτροδότηση.

-

Χωρίς ηλεκτροδότηση έχουν μείνει το βραδυ της Τρίτης, τμήματα του Βόλου, μεγάλα κεντρικά τμήματα της Νέας Ιωνίας και πολλών προαστίων όπως και ο δημόσιος φωτισμός στις ίδιες περιοχές.

Στην ιστοσελίδα του εθνικού διανομέα ΔΕΔΔΗΑ δεν υπάρχει καμία σχετική ανακοίνωση για τις αιτίες της διακοπής, ούτε και για το πότε αναμένεται η επανασύνδεση της ηλεκτροδότησης.

Πολλές περιοχές εκτός από τη διακοπη της ηλεκτροδότησης έμειναν και χωρίς το μη πόσιμο νερό που παρέχεται κατά διαστήματα σε κεντρικούς τομείς του Βόλου επειδεινώνοντας ακόμη περισσότερο την προβληματική κατάσταση που βιώνουν χιλιάδες κάτοικοι της πρωτεύουσας της Μαγνησίας εξαιτίας της θεομηνίας στην περιοχή.

Ειδήσεις σήμερα:

Λούτσα: Το ξεκαθάρισμα λογαριασμών και οι έρευνες

Κακοκαιρία - Μπέος: θα με κρίνει ο κόσμος, όχι ο Ιωαννίδης και αυτοί που κάθονται στην καρέκλα (βίντεο)

Κακοκαιρία “Daniel” – Λινού: Τα βακτήρια από τα νεκρά ζώα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα με το νερό