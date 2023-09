Λάρισα

Πλημμύρες στην Λάρισα - Διασωθέντας: πέσαμε από τη λέμβο και παρασυρθήκαμε 800 μέτρα (βίντεο)

Πότε αναμένεται να ανοίξει η Εθνική Οδός. Μαρτυρίες διασωθέντα και πυροσβεστών στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα του ΑΝΤ1.

Ο Γιάννης Αρτοποιός, εκπρόσωπος τύπου Πυροσβεστικού Σώματος, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Καλημέρα Ελλάδα" το πρωί της Παρασκευής και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο πότε αναμένεται να ανοίξει η Εθνική Οδός.

“Καταβάλλονται μεγάλες προσπάθειες να ανοίξει η εθνική, η μόνη κεντρική αρτηρία που παραμένει κλειστή λόγω των πλημμυρικών φαινομένων. Προσπαθούμε μέσα στο Σαββατοκύριακο να ανοίξει”, είπε ο εκπρόσωπος τύπου

Για τους κατοίκους στο Βλοχό που κοιμούνται στο νεκροταφείο ο Γιάννης Αρτοποιός ανέφερε: “Η περιοχή είναι προσβάσιμη η μόνη περιοχή που δεν είναι προσβάσιμη είναι το Κεραμίδι Τρικάλων. Ρωτήσαμε τους ανθρώπους στον Βλοχό, αν χρειάζονται κάτι και ήταν κατηγορηματικοί και μας είπαν όχι. Όσοι έχουν ζητήσει βοήθεια, την έχουν λάβει”.

"Το επιχειρησιακό έργο πλέον έχει να κάνει με αντλήσεις υδάτων, ωστόσο, πρέπει να λαμβάνουμε τα σωστά μέσα, καθώς υπάρχει υγειονομική απειλή", επεσήμανε.

Στην συνέχεια, μίλησε κάτοικος της Λάρισας που βρισκόταν μέσα στην σωστική λέμβο που ανετράπη με 4 διασωθέντες πολίτες και 4 πυροσβέστες. Όπως περιέγραψε, η λέμβος προσέκρουσε σε κολόνα και τόσο εκείνος όσο και ο γιος του παρασύρθηκαν από τα νερά για πάνω από 800 μέτρα και για να σωθούν πιάστηκαν από δένδρο, οπότε και τους διέσωσαν εκ νέου πυροσβέστες.

Για το περιστατικό μίλησαν και πυροσβέστες που βρίσκονταν στην βάρκα τονίζοντας ότι δεν άφησαν καθόλου τον κόσμο που βρέθηκε από την λέμβο στα ορμητικά νερά που είχαν βάθος πέντε μέτρων.

“Σωθήκαμε και σώσαμε δυο γυναίκες καθώς ανεβήκαμε σε δένδρο και σε στέγη επιχείρησης”, περιέγραψαν οι πυροσβέστες.