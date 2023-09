Μαγνησία

“Daniel” - Πήλιο: Πλοίο εθελοντών μάζεψε ενάμισι τόνο σκουπίδια (εικόνες)

Τι αντίκρυσε το πλήρωμα στις άλλοτε παραδεισένιες παραλίες του Πηλίου. Αυξημένο το ενδιαφέρον για συμμετοχές εθελοντών.

Με μήκος 72 μέτρα, πέντε φουσκωτά σκάφη και 35μελές πλήρωμα, το πλοίο «Τυφώνας» ιδιοκτησίας του ελληνικού Κοινωφελούς Ιδρύματος «Αθανάσιος Λασκαρίδης» είναι το μοναδικό σκάφος στη Μεσόγειο που εστιάζει τη δράση του στον καθαρισμό ακτών. Πλέει σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με στόχο να συλλέξει και απομακρύνει απορρίμματα από απρόσιτες και δυσπρόσιτες ακτές.

Όπως είναι γνωστό, η Μαγνησία βρέθηκε στο επίκεντρο της σφοδρής κακοκαιρίας Daniel με τις συνέπειες και τις πληγές ακόμη να μετρούνται. Ο «Τυφώνας» λοιπόν, έδωσε το παρών στις παραλίες του Πηλίου, κάνοντας αυτό που οι κάτοικοι αλλά και οι αρχές, δεν μπορούσαν να πράξουν: συνέλεξε και μετέφερε σε πέντε μόλις ημέρες από παραλίες του Πηλίου, 1.332 κιλά απορριμμάτων που ξεβράστηκαν στη θάλασσα λόγω των πλημμυρών.

Όπως ανέφερε η τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα της Μαγνησίας magnisianews.gr φιλοξενώντας δηλώσεις της Δρα Αγγελικής Κοσμοπούλου, Εκτελεστικής Διευθύντριας του ιδρύματος: «Η περισυλλογή απορριμμάτων σε περιπτώσεις ασυνήθιστα μεγάλης επιβάρυνσης των ακτών είναι η βασική δουλειά του “Τυφώνα”. Κι αυτός ήταν ένας λόγος για τον οποίο το Ίδρυμά μας αποφάσισε να συντρέξει τους κατοίκους της περιοχής και για τον οποίο δεν θα μπορούσαμε να μην είμαστε μέρος αυτής της συλλογικής προσπάθειας. Η Θεσσαλία έχει πληγεί πάρα πολύ σοβαρά και δικός μας στόχος είναι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με τις αρχές, και να συνεχίσουμε να κάνουμε, αυτό που κάνουμε καλά σε μεγαλύτερη κλίμακα, έχοντας ένα στόχο που υπερβαίνει τα καθημερινά μας. Παραμείναμε στο Πήλιο από τις 13 έως και τις 17 Σεπτεμβρίου, ολοκληρώσαμε πέντε ημέρες δράση στις παραλίες Παπά Νερό και Αη Γιάννη, και πήγαμε λίγο στη Σκιάθο με σκοπό να επανέλθουμε, γιατί τα καιρικά φαινόμενα επηρεάζουν και τη δική μας δραστηριότητα. Θα παραμείνουμε στην περιοχή για όσο καιρό χρειαστεί και απαιτηθεί, προκειμένου να ολοκληρωθεί το μεγάλο αυτό έργο που επιτελείται και να παρασχεθεί ουσιαστική βοήθεια στους κατοίκους της Μαγνησίας».

Όσον αφορά την κατάσταση στη Μαγνησία, η κ. Κοσμοπούλου σημείωσε: «Έχουμε εκπλαγεί με αυτό που αντικρύσαμε. Έχουν ξεβραστεί στις ακτές πάρα πολλά οικοδομικά υλικά, πολύ μεγάλα αποθέματα ξυλείας, πάρα πολλά απορρίμματα από τις χερσαίες πηγές, δηλαδή από τους χώρους ταφής των απορριμμάτων από τις χωματερές κτλ, όπως και πλαστικά, σακούλες, μπουκάλια, συσκευασίας, καφάσια κλπ. Από τις 13 έως τις 17 Σεπτεμβρίου ο “Τυφώνας” συγκέντρωσε από τις παραλίες του Πηλίου 1.332 κιλά απορριμμάτων, σχεδόν δηλαδή ενάμιση τόνο. Μάλιστα, πολλοί είναι οι κάτοικοι που ζητούν τη συνδρομή του “Τυφώνα” και για τον καθαρισμό του Παγασητικού. Ως ομάδα κρούσης του σκάφους βρισκόμαστε σε καθημερινή επαφή με το λιμεναρχείο, και με τις τοπικές αρχές, και στόχος μας είναι να συμβάλουμε στη περιοχή με όλες μας τις δυνάμεις. Υπάρχουν όμως ζητήματα και προτεραιότητες, κι εμείς θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε χωρίς να δυσχεράνουμε το έργο άλλων ομάδων που ενδεχομένως έχουν προτεραιότητα και που είναι πάρα πολλές. Γιατί προέχει η ανθρώπινη υγεία, το να μη χαθούν περιουσίες, το να γίνει ασφαλής διαχείριση των νεκρών ζώων».

Η κ. Κοσμοπούλου κατέληξε λέγοντας: «Τέλος, τις επόμενες ημέρες ο “Τυφώνας” θα ενημερώνει για τις τοποθεσίες τις οποίες θα επισκεφθεί και θα δέχεται και εθελοντές, καθώς ήδη το ενδιαφέρον κατοίκων της Μαγνησίας να συνεισφέρουν στην προσπάθεια είναι μεγάλο».

