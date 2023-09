Φθιώτιδα

Φθιώτιδα: ΑμεΑ έπεσε στη θάλασσα με το αμαξίδιό του

Τρεις άνθρωποι έπεσαν στο νερό για να κρατήσουν στην επιφάνεια τον νεαρό άνδρα και να αποτρέψουν μια τραγωδία.

Αναστάτωση επικράτησε το βράδυ του Σαββάτου λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην παραλία Ράχες Φθιώτιδας, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες 29χρονος άντρας με αναπηρία που έκανε βόλτα στην παραλία με την σύζυγο του έπεσε με το αναπηρικό του αμαξίδιο στην θάλασσα και παρ' ολίγον να πνιγεί.

Αμέσως μετά τόσο η σύζυγος του όσο και δύο ακόμη κάτοικοι της περιοχής βούτηξαν στην θάλασσα για να βγάλουν τον 29χρονο, που στο μεταξύ είχε χάσει τις αισθήσεις του.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο πρόσφερε τις πρώτες βοήθειες στον 29χρονο, που με συνοδεία περιπολικού μεταφέρθηκε γρήγορα στο Κέντρο Υγείας Στυλίδας και στην συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας όπου νοσηλεύεται στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Τα ακριβή αίτια του συμβάντος ερευνά το Λιμεναρχείο Στυλίδας.

