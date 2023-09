Φθιώτιδα

Λαμία: Άγρια επίθεση και ξυλοδαρμός καρκινοπαθή σε βενζινάδικο (εικόνες)

Απίστευτο περιστατικό σε πρατήριο βενζίνης, όπου ο άνδρας αρνήθηκε να βάλει δωρεάν βενζίνη στους δράστες.

Άγρια ληστεία έγινε σε πρατήριο που βρίσκεται στην είσοδο της Λαμίας. Οι δράστες είναι ρομά, οι οποίοι επιτέθηκαν στον πατέρα της ιδιοκτήτριας όταν αυτός αρνήθηκε να τους βάλει δωρεάν καύσιμα, αφού είχαν ξαναβάλει και ποτέ δεν είχαν δώσει τα χρήματα, όπως είχαν υποσχεθεί.

Ένας από τους ρομά πήρε την αντλία να βάλει μόνος του και όταν ο άνθρωπος του πρατηρίου πήγε να τον εμποδίσει , κατέβηκαν όλοι μαζί και του επιτέθηκαν με απίστευτη αγριότητα.

Η κάμερα δεν κατέγραψε όλα τα χτυπήματα που δέχτηκε ο άτυχος άνδρας, ωστόσο η επίθεση ήταν τέτοια που χρειάστηκε να διακομιστεί στο νοσοκομείο για να του γίνουν ράμματα στα τραύματα που είχε στο πρόσωπο και στο κεφάλι.

Επίσης οι αδίστακτοι δράστες προσπάθησαν να τον "πατήσουν" και με το αυτοκίνητο, ευτυχώς χωρίς να τα καταφέρουν. Να σημειωθεί ότι ο άνθρωπος που υπέστη τον ξυλοδαρμό ειναι καρκινοπαθής, ενώ όπως κατήγγειλε του πήραν και ένα φάκελο με ένα σεβαστό ποσό που είχε στο πρατήριο.

Οι αστυνομικοί που ενημερώθηκαν για τη ληστεία εντόπισαν και συνέλαβαν τους δύο από τους δράστες 19 και 16 ετών, ενώ συνελήφθη ένας ακόμη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Αναζητούνται οι δύο ανήλικοι συνεργοί τους που είναι αδέλφια ηλικίας 17 και 16 ετών.

Εισαγγελέας και Ανακριτής διαφώνησαν για την προφυλάκισή τους. Την τελική Απόφαση καλείται να την πάρει μέσα σε 10 ημέρες το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών.

