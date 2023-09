Εύβοια

Εύβοια: Απαγορεύσεις μετά την πτώση του ελικοπτέρου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση του λιμεναρχείου Αιδηψού για την περιοχή όπου έπεσε το ελικόπτερο.

-

Από το Λιμεναρχείο Αιδηψού ανακοινώνεται η προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας και αγκυροβολίας κάθε είδους σκαφών και θαλάσσιων μέσων αναψυχής, η διενέργεια κάθε είδους επαγγελματικής-ερασιτεχνικής-υποβρύχιας αλιείας και οστρακαλιείας, καθώς και η διενέργεια κάθε είδους κατάδυσης, στη θαλάσσια περιοχή συμβάντος πτώσης ελικοπτέρου, μεταξύ Αχλαδίου-Κοτσικιάς, μπροστά από την παραλία ¨ΦΡΑΓΚΑΚΗ¨ του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας και σε ακτίνα πεντακοσίων (500) μέτρων περιμετρικά του στίγματος: φ:38?54'913''Β, λ:23?25'893''Α.

Οι παραβάτες τις παρούσας ανεξάρτητα από τις συντρέχουσες αστικές και ποινικές ευθύνες κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπόκεινται στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/1973 (261Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ειδήσεις σήμερα:

Μεσολόγγι: Η τελευταία ανάρτηση της γυναίκας που διαμελίστηκε από την κρεατομηχανή

Μπακογιάννης: η αστυνόμευση στην Αθήνα, η ποιότητα ζωής και το μποστάνι της Κοσιώνη (βίντεο)

Βόλος: Μεγάλη φωτιά απειλεί βενζινάδικο (εικόνες)