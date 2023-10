Χαλκιδική

Χαλκιδική - Ελαιοπαραγωγοί: Ο Συνεταιρισμός πούλησε το λάδι και τώρα καταγγέλλει κλοπή!

Τι υποστηρίζει ομάδα ελαιοπαραγωγών, που κινείται νομικά κατά του ΔΣ του Συνεταιρισμού, που κατήγγειλε κλοπή δεκάδων τόνων ελαιόλαδου από τις αποθήκες του.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», σχετικά με την υπόθεση της «κλοπής» δεκάδων τόνων ελαιολάδου από συνεταιρισμό στην Χαλκιδική, ο δικηγόρος Θανάσης Γιοβανούδας, εκπρόσωπος ελαιοπαραγωγών που κινούνται νομικά κατά της διοίκησης του Συνεταιρισμού.

Όπως υποστήριξε, «Υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι δεν υπάρχει κλοπή. Οι πελάτες μου δεν υιοθετούν την άποψη του Συνεταιρισμού. Δεν υπήρξε κλοπή».

Ακόμη, ως προς την ποσότητα του λαδιού που «έκανε φτερά» ο δικηγόρος είπε ότι «37 τόνους κατήγγειλε το ΔΣ του Συνεταιρισμού ότι λείπουν. Η εκτίμηση είναι πως πρόκειται για 52 τόνους. Σε αυτούς μπορεί να είναι και λάδι που ανήκει στον συνεταιρισμό, σίγουρα όμως είναι λάδι που οι παραγωγοί είχαν αφήσει για αποθήκευση».

Ο κ. Γιοβανούδας είπε ότι «η ζημιά ανέρχεται σε 500.000 ευρώ, με δεδομένη την τιμή στα 8-10 ευρώ το λίτρο».

«Αν γινόταν κλοπή μέσα στο Σαββατοκύριακο, θα γινόταν αντιληπτή. Είναι μέσα στον οικισμό ο Συνεταιρισμός, έχει σπίτια στα 5 μέτρα. Δεν υπήρξε κλοπή, είναι ένα πρόσχημα. Η ποσότητα του λαδιού πουλήθηκε από τον ίδιο τον Συνεταιρισμό στην διάρκεια της χρονιάς», είπε ο δικηγόρος.

Όπως σημείωσε ο κ. Γιοβανούδας, «οι ελαιοπαραγωγοί έχουν μείνει χωρίς λάδι στο σπίτι τους. Ήλπιζαν με αυτό το λάδι που είχαν αφήσει για αποθήκευση στον Συνεταιρισμό να βγάλουν την φετινή χρονιά που έχει ακαρπία και ζητούν είτε την ποσότητα του λαδιού είτε τα χρήματα για την ποσότητα του λαδιού που είχε ο καθένας».

