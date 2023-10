Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Μετέφεραν με ταξί δύο κιλά ηρωίνης - Δύο συλλήψεις

Πού εντοπίστηκαν- σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας - τα ναρκωτικά

Σχεδόν δύο κιλά ηρωίνης κατέσχεσαν αστυνομικοί σε ταξί στη Θεσσαλονίκη, όπου επέβαιναν ο 28χρονος οδηγός του και μία 48χρονη.

Τόσο ο οδηγός όσο και η γυναίκασυνελήφθησαν και παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στον ειδικό ανακριτή Θεσσαλονίκης, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα.

Πώς έγινε η επιχείρηση

Η επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψή τους έγινε χθες το απόγευμα στη Χαλκηδόνα, έξω από τη Θεσσαλονίκη, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών Βέροιας.

Τα ναρκωτικά - σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας - εντοπίστηκαν μέσα σε τσάντα στο πίσω κάθισμα, όπου επέβαινε η 48χρονη.

Επρόκειτο για τέσσερις αυτοσχέδιες συσκευασίες με ηρωίνη συνολικού βάρους ενός κιλού και 980 γραμμαρίων. Εξάλλου, κατασχέθηκε ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο κάνναβης που βρέθηκε στην πόρτα του οδηγού. Το όχημα δεσμεύθηκε ως μέσο μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών, ενώ στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκε και το ποσό των 590 ευρώ.

