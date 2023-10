Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: κάλεσε τεχνικό υπολογιστών και τον πυροβόλησε στα γεννητικά όργανα

Πώς συνέβη το περιστατικό και για ποιον λόγο πυροβόλησε τον άτυχο άνδρα.

Ένα αιματηρό περιστατικό συνέβη το βράδυ της Δευτέρας στη Θεσσαλονίκη, όταν ένας άνδρας πυροβόλησε έναν 29χρονο.

Πιο συγκεκριμένα λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα το κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχτηκε κλήση για επεισόδιο σε οικία στην περιοχή του Δενδροποτάμου.

Όταν έφτασαν στο σημείο οι αστυνομικές δυνάμεις βρήκαν τον 29χρονο τραυματισμένο από όπλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, ένας 40χρονος Ρομά, τον είχε πυροβολίσει στους όρχεις καθώς θεωρούσε ότι είναι ο εραστής της γυναίκας του.

Ο άνδρας, είχε καλέσει στο σπίτι του τον 29χρονο τεχνικό υπολογιστών προκειμένου να ερευνήσει τον υπολογιστή της συντρόφου του για πειστήρια που αποδεικνύουν την απιστία της. Καθώς ο τεχνικός έψαχνε τον υπολογιστή της συντρόφου του 40χρονου, ο 40χρονος άρχισε να πιστεύει ότι η σύντροφός του τον απατά με τον τεχνικό. Εκείνη τη στιγμή του επιτέθηκε και τον πυροβόλησε με τροποποιημένο πιστόλι. Η σφαίρα βρήκε τον 29χρονο στους όρχεις. Ο τεχνικός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ όπου και νοσηλεύεται.

Ο 40χρονος δράστης συνελήφθη. Συνελήφθησαν, επίσης, δύο γυναίκες Ρομά ηλικίας 17 και 18 ετών, οι οποίες βρίσκονταν στο σημείο. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο 40χρονος είχε στην κατοχή του εκτός από το τροποποιημένο όπλο ακόμη δύο πιστόλια αερίου.

