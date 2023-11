Χίος

Χίος: νεκρός ο οδηγός αυτοκινήτου που ανετράπη

Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος στην Χίο, όταν όχημα ανετράπη με αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο του οδηγού του.

Τροχαίο δυστύχημα με νεκρό έναν 62χρονο σημειώθηκε περίπου στις 20.20 της Τρίτης 7 Νοεμβρίου 2023 στις Καρυές.

Το ΙΧ που οδηγούσε ανατράπηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία με αποτέλεσμα ο 62χρονος οδηγός να βρει τραγικό θάνατο.

Στο σημείο συνέδραμαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας καθώς και το ΕΚΑΒ.

