Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ: Κατάληψη σε πρώην κυλικείο της Θεολογικής (εικόνες)

Για ποιο λόγο, μέλη φοιτητικής παράταξης κατέλαβαν χώρος στη Θεολογική Σχολή του ΑΠΘ. Εικόνες από τους καταληψίες.

Σε κατάληψη χώρου στη Θεολογική Σχολή του ΑΠΘ, όπου λειτουργούσε σε προηγούμενη περίοδο κυλικείο προχώρησαν μέλη φοιτητικής παράταξης του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Σε αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέλη της παράταξης «Αναρχική Συνέλευση Φοιτητ(ρι)ών Quieta Movere» δημοσιεύουν φωτογραφίες από τη δράση τους, «πρόγραμμα» της κατάληψης για τις επόμενες μέρες και αναφέρουν ότι κατέλαβαν τον χώρο, ενόψει της επετείου του Πολυτεχνείου, για να δημιουργήσουν το «Ελευθεριακό στέκι Privavera».

Παράλληλα τοποθέτησαν ένα μεγάλο πανό στο κτίριο της Θεολογικής με συνθήματα υπέρ των καταλήψεων.

