Παραιτήθηκε ο πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης

Τι αναφέρει ο Κ. Χατζημιχαήλ σε ανακοίνωσή του

Την παραίτησή του από τη θέση του προέδρου του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης ανακοίνωσε, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Κωνσταντίνος Χατζημιχαήλ.

«Εν μέσω καταστάσεων που συνιστούν τροχοπέδη για τη συνέχιση του εθνικά σημαντικού έργου του Οργανισμού και δεν συνάδουν με τη δική μου στάση ζωής, υπέβαλα, όπως μου ζητήθηκε και όπως είχα ενημερώσει αρμοδίως ότι θα πράξω, την παραίτηση μου από τη θέση του Προέδρου του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης» αναφέρει ο κ. Χατζημιχαήλ.

Οπως προσθέτει:

«Υπηρέτησα με συνέπεια, αυταπάρνηση & αξιοπρέπεια το εθνικό συμφέρον στην πιο δυναμική περίοδο της εκατό-πενήντα-τριάχρονης ιστορίας του λιμένα Αλεξανδρούπολης, προτάσσοντας την ανάδειξη της περιοχής και τη δημιουργία σημαντικού γεωπολιτικού αποτυπώματος της Ελλάδος στην Ανατολική Ευρώπη!».

Σημειώνει, δε, πως νιώθει «υπερήφανος, μεταξύ άλλων, για τον μετασχηματισμό επί των ημερών της προεδρίας μου, του λιμένα Αλεξανδρούπολης σε διεθνές κόμβο στρατιωτικών logistics καθιστώντας τον ζωτική στρατηγική υποδομή της διεθνούς ασφάλειας καθώς και για την εκτίναξη των εμπορικών του δραστηριοτήτων!».

Τέλος, σημειώνει πως αποχωρεί «ανήσυχος για το μέλλον και προβληματισμένος για την εμπέδωση του μοναδικού στρατηγικού χαρακτήρα και ρόλου του λιμένα, αγωνία την οποία είχα έγκαιρα επικοινωνήσει».

