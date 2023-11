Θεσσαλονίκη

Τροχαίο - Θεσσαλονίκη: Φορτηγό παρέσυρε ηλικιωμένο άστεγο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια η κατάσταση της υγείας του άτυχου άνδρα. Πώς συνέβη το ατύχημα.

-

Με σοβαρότατες κακώσεις μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου Θεσσαλονίκης ένας 87χρονος άντρας ο οποίος παρασύρθηκε από φορτηγό στην οδό Ιωάννη Κωλέττη, στο κέντρο της συμπρωτεύουσας.

Σύμφωνα με την τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα της Θεσσαλονίκης thestival.gr πρόκειται για άστεγο που τους τελευταίους μήνες κινούνταν στη συγκεκριμένη περιοχή μαζί με την κόρη του.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα τρεις μοτοσικλετιστές του ΕΚΑΒ.

Ακολούθησαν ασθενοφόρο και κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ.

Ο άτυχος άντρας παρελήφθη από την κινητή μονάδα σε σοβαρή κατάσταση και διασωληνώθηκε.

Πηγή: Thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Γάζα: Επεμβάσεις χωρίς αναισθησία - Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες νοσηλευτών και τραυματιών

Φοροδιαφυγή: Πρόστιμα για “ξεχασμένες” αποδείξεις

Εορτολόγιο - 10 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα